РосЗМІ стверджують, що вся історія з розстрілом - вигадка.

Інформація про розстріл російського військового льотчика під псевдонімом "Біс" у Воронежі, ймовірно, є вигадкою. Про це пишуть росЗМІ, а пізніше це підтвердив тг-канал Fighterbomber, який і поширював цю інформацію.

Напередодні блогер Fighterbomber розповів про військового льотчика на прізвище Бестужев-Рюмін з позивним "Біс", який нібито був поранений в перестрілці, а потім помер, залишивши сиротами трьох дітей. Автора обурила бездіяльність і мовчання правоохоронців, і до поширення історії підключилася громадськість. Однак спроби з'ясувати щось привели до несподіваного висновку – схоже вся історія могла виявитися фейком.

Як пише російський тг-канал Readovkа, ніхто з офіційних джерел і великих військових тг-каналів не зміг підтвердити вищезгадану історію.

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Ніяких даних про подію оперативні служби і силовики не мають, заяв і викликів про перестрілку і постраждалих не надходило. Також регіональні пабліки, які часто є джерелами поширення місцевих подій, ніякої інформацією не мають, а про перестрілку навіть не згадували; викладач з таким ім'ям в ВУНЦ ВПС Воронежа відсутній, як і серед російських льотчиків.

Свідки можливої події також відсутні і немає ніяких даних і про лікарню, куди нібито був доставлений льотчик і де він нібито також помер.

Пізніше цю ситуацію прокоментував і блогер Fighterbomber.

Спочатку в тг-каналі пройшла інформація про те, що "Біс" нібито помер у лікарні від кульових поранень. Однак, як пише російський блогер, коли до розслідування підключилися представники влади, виявилося, що вся історія від початку до кінця – вигадка.

"Я кинувся в атаку коли мені повідомили що "Біс" помер. ... Вранці сьогодні на мене вийшли вже люди, які по роботі без всяких умов, попросили допомогти знайти дітей Біса, або його родичів і допомогти їм усім чим потрібно.

Взявши представників адміністрації області, представників силових структур ми зустрілися з родичкою іііі...

Жінка все придумала. Від початку і до кінця. Всю історію з усіма подробицями. Ніякого "Біса" не існує. І добу вводила в оману мого друга. Він мене, ну а я відповідно вас ... Вся історія вигадка", - написав він

При цьому блогер зазначив, що в події "немає ніякого українського сліду".

Історія з розстрілом пілота РФ у Воронежі

Раніше повідомлялося, що у Воронежі розстріляли військового льотчика армії окупантів Євгенія Бестужева-Рюміна з позивним "Біс".

Як повідомляє Телеграм-канал Fighterbomber, який веде льотчик винищувач-бомбардувальник, інформації про розстріл "Біса" небагато. Він літав на Мі-24 і воював проти України. Більш того, Fighterbomber розповів, що "Біс" нібито "закрив собою своїх дітей". Також він розповів, що з льотчика дістали сім куль. При цьому ніяких доказів своїх слів блогер не надав. Фото і відео з місця подій немає.

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