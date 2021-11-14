Заради захованих 100 доларів (близько 2 тисяч 600 гривень) люди пішли на варварство.

У РФ вийшов новий випуск тревел-шоу "Орел і Решка", цього разу проект знімали в Казані. За правилами програми, ведучі залишили подарунок для туристів - у "Березовому гаю" вони сховали 100 доларів. Заради призу росіяни "розтрощили" гай і вирвали пні з корінням.

Про це повідомляється в російському Telegram-каналі "Татмедіа".

Випуск шоу вийшов на телеекрани в суботу, 13 листопада. Однак спритні росіяни знайшли можливість подивитися випуск за часом Владивостока і дізналися про місцеперебування заповітного призу на кілька годин раніше інших жителів РФ.

Читайте такожУ Росії чоловік помер після жорстокого жарту лікаряХитрі росіяни вирушили на пошуки грошей і були рішуче налаштовані знайти приз. Розпалені жагою отримання заповітних 100 доларів люди виривали пні прямо з коренем.

Ведучий шоу сховав гроші в одному з пнів гаю. Росіяни так хотіли знайти гроші, що "трощили" дерева. За словами мешканки Казані, в радіусі місця, де люди шукали приз, всі пні були вирвані з корінням.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Москві чоловік рятував людину, яка кинулася під поїзд, і загинув. Горе-самогубець вижив і вбив себе по-іншому

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Автор: Віолетта Орлова