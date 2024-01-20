Бойовика вранці змушують слухати ефіри пропагандиста по радіо, а вдень і ввечері - дивитися їх по телевізору.

Обвинувачений в Росії в закликах до екстремістської діяльності колишній ватажок "ДНР", військовий злочинець Ігор Стрєлков-Гіркін розповів, що його "психологічно катують" щоденними трансляціями шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Відзначається, що його вранці змушують слухати ефіри по радіо, а вдень і ввечері - дивитися їх по телевізору. При цьому терористові забороняють вимикати трансляції або робити звук тихіше.

За інформацією каналу, військовий злочинець сидить в одиночній камері, в якій навіть немає з ким поговорити. Єдине місце, де він може не слухати і не бачити Соловйова, - це зал судових засідань.

Відео дня

Суд над терористом Гіркіним - подробиці

Ігоря Стрєлкова-Гіркіна залишили під вартою ще на півроку. Сторона звинувачення визначилася з позицією щодо терміну ув'язнення для бойовика. Натомість адвокат терориста Олександр Молохов заявив, що прокурор просить призначити 4 роки та 11 місяців позбавлення волі Гіркіну, звинуваченому у закликах до екстремістської діяльності.

Нещодавно він заявив, що боїться, що його чекає доля ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Злочинець розповів, що очікує обвинувального вироку, але ще більше побоюється, що його вб'ють.

Вас також можуть зацікавити новини: