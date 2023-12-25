Жителі російського міста Єйськ, де знаходиться великий військовий аеродром, який раніше вже ставав ціллю ЗСУ, 25 грудня повідомили про гучний вибух. Про це повідомляти у місцевих пабліках.
"Було чути сильний гуркіт, і, походу, щось рухнуло. І що це було?! Тільки не кажіть, що літак знову на надзвук перейшов. Та ще й з димом. 5 хвилин тому аж зі столів все попадало", - скаржаться росіяни в соцмережах, а також публікують відео, на якому чути вибух та видно стовп диму.
Водночас у коментарях пояснюють гуркіт "плановими навчаннями із застосуванням боєприпасів на військовому полігоні".
"Бавовна" в Єйську
У лютому 2023 року також повідомлялося про вибухи в Єйську Краснодарського краю Росії. Зазначалося, що їх чули в районі аеродрому.
Була інформація про збиття безпілотника, деякі припускали, що аеродром атакували ракетами. Влада російського міста заявила, що там проводять "військово-тактичні навчання". Після цього супутники Planet Labs зафіксували наслідки пожежі на території полігону ППО, що знаходиться на захід від аеродрому в Єйську.
У липні повідомлялося про катастрофу російського штрумовика в Краснодарському краї. Російські Telegram-канали писали, що у літака міг відмовити двигун. Пілот встиг катапультуватися, його евакуювали, але не змогли врятувати.