У пабліках повідомляють, що від потужності вибуху "аж зі столів все потрапляло".

Жителі російського міста Єйськ, де знаходиться великий військовий аеродром, який раніше вже ставав ціллю ЗСУ, 25 грудня повідомили про гучний вибух. Про це повідомляти у місцевих пабліках.

"Було чути сильний гуркіт, і, походу, щось рухнуло. І що це було?! Тільки не кажіть, що літак знову на надзвук перейшов. Та ще й з димом. 5 хвилин тому аж зі столів все попадало", - скаржаться росіяни в соцмережах, а також публікують відео, на якому чути вибух та видно стовп диму.

Водночас у коментарях пояснюють гуркіт "плановими навчаннями із застосуванням боєприпасів на військовому полігоні".

"Бавовна" в Єйську

У лютому 2023 року також повідомлялося про вибухи в Єйську Краснодарського краю Росії. Зазначалося, що їх чули в районі аеродрому.

Була інформація про збиття безпілотника, деякі припускали, що аеродром атакували ракетами. Влада російського міста заявила, що там проводять "військово-тактичні навчання". Після цього супутники Planet Labs зафіксували наслідки пожежі на території полігону ППО, що знаходиться на захід від аеродрому в Єйську.

У липні повідомлялося про катастрофу російського штрумовика в Краснодарському краї. Російські Telegram-канали писали, що у літака міг відмовити двигун. Пілот встиг катапультуватися, його евакуювали, але не змогли врятувати.

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