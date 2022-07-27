Поки ЗСУ продовжують отримувати "байрактари" та інші надсучасні дрони, у "ДНР" китайські коптери вважаються дорогими. Бойовики прив'язують звичайні коптери до спінінгів, боячись "глушилок" українських захисників.
Про це у своєму Telegram заявив російський пропагандист Володимир Сольовйов.
"Це свого роду ноу-хау. Противник створює перешкоди в частотах керування квадрокоптером. Ми в результаті втрачаємо "пташки". Дорого та нераціонально. Вудлище досить ефективно цьому протистоїть. Як тобі таке, Ілон Маск?", - Написав він.
За словами кореспондента, який знімав бойовиків, китайські коптери - рідкість в армії "ДНР".
Як раніше повідомляв УНІАН, жителю Псковської області Російської Федерації за спробу вивезти з території Естонії квадрокоптер для російських військових загрожує до 5 років позбавлення волі. Тепер його близька подруга Оксана Напрягло через "ВКонтакте" збирає гроші на адвоката для нього.