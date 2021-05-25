За версією майора, жінка роздряпала йому кисть.

У Росії завели справу на вагітну матір одного зі школярів, які постраждали в конфлікті з уральським майором.

Як пише Znak.com, майор внутрішньої служби, співробітник Державної фельд'єгерської служби Андрій Шокодько кілька разів зіштовхнув двох 13-річних дітей лобами, щоб «провчити». Після цього їх госпіталізували.

На самого ж Шокодька досі не порушено жодної справи. Хоча з моменту інциденту пройшло вже понад два місяці, та на нього написали заяви батьки обох постраждалих дітей.

«Він просто побив двох хлопців, і вони навіть адміністративку йому не виписали. А тут з його слів вони порушують справу про побої на мене, вагітну, на нього, який вище мене в два рази. Як я йому можу нанести якісь тілесні ушкодження? Це ж маячня», – розповіла мати дитини.

У Росії майор стукнув дітей лобами: що ще відомо

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За версією матері, Підлітки перебігли дорогу перед майором під знаком «Обережно, діти». Він їм посигналив, а хлопчики показали йому нецензурні жести. Після цього, за словами жінки, майор вирішив помститися дітям: поставив машину, повернувся до дітей, схопив їх та почав бити головами один об одного.

Жінці зателефонувала сусідка, яка стала свідком події, і мати дитини змогла швидко прибігти на місце події. За її словами, обидві дитини були в крові.

У друга її сина діагностували черепно-мозкову травму та струс мозку, він провів у лікарні кілька днів.

За версією майора, діти кинули в його автомобіль камінь, через що там залишилася вм'ятина, тому він підійшов до них, щоб «провчити, схопивши їх за коміри куртки та зіштовхнувши лобами». Він підтверджує, що через дві хвилини на місце прибігла мати одного з дітей, та стверджує, що вона «накинулася, роздряпала йому кисть та почала погрожувати розправою».

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Автор: Катерина Шварц