До 2025 року співробітники Центру повинні видати наукову монографію, яка познайомить "російських читачів, в тому числі представників російської влади" з ідеями Сі Цзіньпіна.

У Росії створена перша за межами Китаю лабораторія з вивчення ідей китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Як пише "Комерсант", вона утворена на базі Інституту Китаю і сучасної Азії Російської академії наук. За підсумками роботи лабораторії в 2025 році повинна бути видана "велика наукова монографія, яка познайомить російських читачів, в тому числі представників російської влади, з ідеями Сі Цзіньпіна і їх значенням для розвитку Китаю і, звичайно, для російсько-китайських відносин", розповів китайському агентству "Сіньхуа" директор Інституту Кирило Бабаєв.

Він зазначив, що уряду Росії потрібно добре розуміти, "в чому полягає ідейна основа розвитку сьогоднішнього Китаю".

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Дослідження стосуватимуться ідей Сі в економіці, зовнішній і внутрішній політиці, соціальній політиці, культурі, мистецтві та ідеології. Лабораторія повинна буде встановити контакти з китайськими науковими центрами, провести кілька спільних конференцій і круглих столів.

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