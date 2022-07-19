Сирени включать приблизно на 30 хвилин.

Влада російського Санкт-Петербурга 20 липня проведе перевірку готовності системи оповіщення населення. Жителі міста будуть слухати сирени.

Про це повідомляє видання "Місто"

Відзначається, що сирени включать приблизно на 30 хвилин. При цьому влада міста попередила, що такі перевірки тепер будуть відбуватися щорічно.

Повідомляється, що включать електромеханічні сирени, вуличні гучномовці та спеціалізовані технічні засоби оповіщення організацій.

Як раніше повідомляв УНІАН, у РФ вирішили "планово" перевірити системи оповіщення, а Кадиров попросив розмістити в Чечні системи протиповітряної оборони і назвав це"попереджувальним тактичним заходом".

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що є дві причини, за якими в Росії заговорили про необхідність посилити систему ППО і збираються для перевірки включити сирени, що сповіщають про надзвичайні ситуації.

Перша причина пов'язана з так званими "ударами" на прикордонних з Україною російських територіях. Друга причина полягає в тому, що Москва таким чином продовжує нагнітати ситуацію з посилом про загрозу з боку НАТО.

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