Адміністрація вже пообіцяла більше ніколи їх не використовувати.

В Татарстані розкритикували дитячий танцювальний колектив за костюми в кольорах прапора України.

Діти виступили на заході до 1 травня на тлі банера на підтримку російської армії. Після цього користувачі соціальних мереж назвали використання таких костюмів "недоречним". У Будинку культури міста Агриз сказали журналістам, що використовують ці костюми близько 10 років.

"Української тематики у нас не було. Це була татарська пісня – привітання зі святом. Випадково це все, у нас район трохи бідний, що у нас є, то і надягаємо, без політичного забарвлення. Просто так співпало", - сказали вони.

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Адміністрація не тільки пообіцяла більше ніколи не одягати дітей в ці костюми, але і видалила фотографії з заходу.

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Нагадаємо, що взимку в Кіровській області дитину побили через те, що він катався на санках синьо-жовтого кольору.

У Підмосков'ї чоловік заявив на школярку, яка вийшла на вулицю в одязі синьо-жовтого кольору.

В окупованій Керчі стався скандал через те, що головну ялинку прикрасили в жовті і сині кольори.

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