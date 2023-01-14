OSINT-дослідники ідентифікували одного з російських окупантів, причетних до ракетного удару по багатоверхівці в Дніпрі.
Як стверджується експертами, це командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку (військова частина 33310 Шайківка) полковник Олег Тімошин.
Сьогодні терорист, який служить у цьому полку, завдав ракетного удару по будинку у Дніпрі, пишуть OSINT-дослідники.
"Пуск ракети Х-22 здійснювався літаком Ту-22м3 з району Курська. Позивний борта 42492. Літак, який випустив ракету, сів на аеродромі в Рязані. Олег Тімошин точно знає весь екіпаж терористів з цього літака", - йдеться у повідомленні.
Крім того, стверджується, що 27 червня 2022 року за його наказом було завдано удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці. Тоді загинуло понад 20 людей і понад 30 рахувалися зниклими безвісти.
Масований ракетний удар по Україні – обстріл Дніпра
14 січня Росія випустила 38 ракет різного типу по українських містах, цілячись, зокрема, в енергооб’єкти. Водночас у Дніпрі окупанти влучили у багатоверхівку, у якій мешкало близько 1700 осіб.
В знищеному під’їзді могли перебувати до 200 осіб, серед яких 50 – діти. Відомо, що серед постраждалих – 14 дітей, наймолодшій дитині три роки. Всі діти ушпиталені, стан однієї з постраждалих – дев’ятирічної дівчинки – описують як важкий.
У будинку відсутнє світло- та газопостачання, внаслідок удару один (за іншою інформацією – два) під’їзд повністю зруйновано, в інших – вибито шибки. Більш як 1000 людей мають потребу в житлі.
Рятувальники продовжують розбирати завали та діставати з-під них людей. Міський голова Дніпра Борис Філатов інформував, що роботи, ймовірно, триватимуть всю ніч.
Водночас росіяни регочуть над трагедією, закликаючи до ще більшої крові серед українських цивільних.