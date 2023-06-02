Росіян запевняють, що "всі призначені об'єкти вражені".

У ніч на 2 червня російські окупанти випустили по Україні 15 крилатих ракет і 21 дрон-камікадзе, і все повітряні цілі були збиті українськими силами ППО.

Чергову масовану атаку, націлену передусім на українську столицю, Міноборони РФ цинічно назвало успішною і заявило, що метою була українська ППО.

"Сьогодні вночі повітряно-космічними силами Росії завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності повітряного базування по засобам протиповітряної оборони противника, що прикриває ключові критичні об'єкти військової інфраструктури України. Всі призначені об'єкти вражені", – стверджує відомство країни-агресора.

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Примітно, що ворог у зведенні не уточнює локацію нічного удару і те, яку саме техніку нібито було знищено.

Знищення Patriot в Україні - що повідомлялося

Після появи в Україні американських систем ППО Patriot знищення російських повітряних цілей стало ще більш ефективним. На цьому тлі російські окупанти почали "полювати" за цими системами і атакувати Україну дефіцитними "Кинджалами" та "Іскандерами", які українські сили оборони ліквідують за допомогою Patriot.

16 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні, використовуючи "Кинджали". У МО РФ після заявили, що нібито під час атаки було знищено п'ять пускових установок Patriot. Ні Україна, ні США не підтвердили наявність серйозних пошкодження установки, після оперативного ремонту на місці система продовжила роботу.

В кінці травня росіяни знову заявили про ураження ЗРК Patriot у Києві. Цього разу джерелом фейку став міністр оборони Росії Сергій Шойгу. У ЗС України заявили, що комплекси Patriot цілі і неушкоджені, і збиті з їх допомогою ракети "Іскандер" – підтвердження цьому.

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