Центр протидії дезінформації пише, що цьому є кілька пояснень.

В ефірах федеральних телеканалів Росії стало менше репортажів, відзнятих військовими кореспондентами з передової.

Увагу на це звернули експерти при РНБО.

Ефір росТБ насичували сюжетами про російську армію на початку війни. Сьогодні ж переважна більшість таких публікацій є ретрансляцією офіційних пропагандистських матеріалів про успіхи окупантів.

Центр протидії дезінформації пише, що цьому є кілька пояснень.

Крім версій про можливий перепочинок пропагандистів перед початком чергової наступальної активності, або втоми населення від військових новин і переходом на внутрішню соціальну тематику, це, зокрема, може свідчити про:

мало приводів для оптимістичних сюжетів замість декларованих швидких перемог;

посилення цензури публікації власних коментарів військкорів через їхнє неодноразове наведення ударів ЗСУ на позиції окупантів;

послаблення ідеологічного штурму для подальшого корегування цілей війни, оскільки радикальні прихильники війни в разі негативного для рф сценарію стануть головною загрозою режиму.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни кинули всі сили на захоплення Донбасу. 24 червня стало відомо про наказ ЗСУ залишити розбиті позиції у Сєвєродонецьку і відійти на більш укріплену територію, на що захисникам знадобиться кілька днів.

У районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового російська армія проводить штурмові дії аби витиснути підрозділі українських військових із зазначених районів.

Наразі окупанти намагаються оточити Лисичанськ, але, щоб повністю ізолювати місто, російським окупантам потрібно буде перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута та Сіверська, аналізують в американському Інституті вивчення війни.

Про відступ ЗСУ з Лисичанська поки мова не йде.

В ОП переконують, що військових вдалося вивести з Гірського та Золотого ще до того, як кільце там замкнулося.

Окупанти мають намір оточити ЗСУ в Луганській області.

У суботу вранці російські загарбники завдали ракетних ударів по Житомирській, Львівській та Чернігівській області, цілячись переважно у військові об'єкти.

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