В Новоросійську палає підстанція: понад 20 тисяч росіян залишились без світла (відео)

Перед пожежею над місто було чутно гул дронів.

У Новоросійську горить підстанція "Кирилівська". Понад 20 тисяч росіян міста залишились без електрики.

Про пожежу повідомив мер міста Андрій Кравченко. Причина пожежі нібито не встановлена. Місцеві жителі заявили, що вночі чули звуки дронів. Інформація уточнюється.

Понад 20 тисяч мешканців Новоросійська залишилися без електрики через пожежу. Наразі фахівці займаються її ліквідацією.

Водночас місцеві пабліки пишуть, що перед пожежею чули на містом гул дронів. Ймовірно, це була атака. На кадрах з місця події видно, що пожежа масштабна.

У центрі уваги Новоросійськ - атака дронів була результативною

У ніч на 16 травня в Новоросійську лунали потужні вибухи, пізніше з'явилася інформація, що була потужна атака дронами. У мережі з'явилася інформація, що Новоросійськ атакували щонайменше 30 дронів і вразили, зокрема, нафтомазутний термінал на території ТОВ "Газпром" і два резервуари з паливом, розташованих на території мазутного термінала ТОВ "НТПМ".

На початку 2024 року тодішній речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук повідомив, що після ударів по бортах Чорноморського флоту ворожі судна "забилися" у східній частині Чорного моря і періодично змінюють місце стоянки - Новоросійськ, Сочі, Туапсе, а також іноді з'являються біля берегів тимчасово захопленого Криму.

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