Зазначається, що затримані мають відношення до незаконних збройних формувань РФ.

У тимчасово окупованому Криму жорстоко побили місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні, в нього нарахували 36 ножових поранень.

Про це повідомили в прес-службі так званого МВС по Криму.

Відзначається, що 6 вересня близько 5:30 34-річного Сергія Сухова двоє невідомих чоловіків привезли в лікарню Ялти у важкому стані з множинними різаними ранами. "Рятувальники" швидко поїхали, але пізніше їх затримали.

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При цьому один із затриманих, Володимир Кікавець, зізнався в нападі. Водночас час другий - Кирило Гонтаренко, заявив, що в конфлікті з Суховим ніяк не брав участі, а тільки був присутній поруч як свідок. Гонтаренко відпустили з поліції.

7 вересня в соцмережах з'явилося відео з камер спостереження з місця злочину, після чого біля так званого міського управління МВС зібрався стихійний мітинг. Люди перекрили центральну морську вулицю, і зажадали затримання Гонтаренка як співучасника злочину.

Пізніше в поліції оголосили, що, коли правоохоронним органам "були представлені докази причетності чоловіка до протиправних дій, його оперативно затримали".

Повідомляється, що в ролику видно, що конфлікт почався в районі "Стройгородок" біля місцевого "Автокафе". На відео зображений чорний автомобіль з буквою Z на склі, з якого виходять чотири людини. Вони сваряться між собою, а потім двоє починають по черзі бити третього, поки він не перестав подавати ознаки життя. Після чого чоловіка затягують в багажник і відвозять.

Крім того, четвертий чоловік розмовляв зі свідками події. Пізніше працівники кафе стали змивати сліди крові на місці бійки.

За даними ЗМІ, Володимир Кікавець-колишній учасник батальйону" Спарта "самопроголошеної"ДНР". Кирила Гонтаренка називають "командиром взводу Алупкінської роти спеціального призначення Спілки ветеранів зведеного полку народного ополчення Криму". 12 серпня на честь Дня міста Ялти його нагородили "цінним подарунком" і відзнакою за "зразкове виконання громадянського обов'язку". Відомо, що незадовго до цього він повернувся з України.

За словами знайомих, Сергій Сухов хотів виїхати в тимчасово окупований Херсон.

"Буквально два дні тому я його віз, він розповідав, що хоче виїхати в Херсон, чи то в охорону, чи то ще куди, щось у нього вирішувалося там з документами. А цей Кирюша (Кирило Гонтаренко, - ред.) був якраз в цих краях, не знаю, де саме, на Донбасі або де, але точно був, може він хотів через нього вирішити якісь питання і виїхати. Але точно він хотів в Херсон, говорив, втомився про таке життя, треба заробляти, він говорив, там хороші гроші обіцяли", - розповів знайомий загиблого.

Спочатку справу відкрили за частиною 2 статті 111 "Умисному заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю" Кримінального кодексу РФ, але пізніше справу перекваліфікували на частину 2 статті 105 "Вбивство групою осіб" КК РФ. Затриманим 37 і 38-річному чоловікам пред'явили звинувачення.

Як раніше повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін нагородив медаллю "За відвагу" росіянина Івана Непаратова, засудженого на 25 років за вбивства п'ятьох людей, розбої, грабежі та викрадення.

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