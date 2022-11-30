Топ-пропагандистка зазначила, що РФ "успішно цим займається".

Російська топ-пропагандистка Маргарита Симоньян раптово проговорилася, що мета Росії в Україні - захопити її. "Демілітаризація" та "денацифікація" - приводи приховати загарбницькі цілі.

Як заявила Симоньян в одній з програм на федеральному каналі, Україна "непристойно велика країна". Саме тому пропагандистка бачить необхідність її "скоротити".

"Україна зовсім не маленька країна. За європейськими мірками - величезна, а за мірками якогось Ліхтенштейну - непристойно величезна. Треба її скоротити, чим ми з успіхом, слава богу, і займаємося", - заявила пропагандистка.

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Фейки російської пропаганди

Російські пропагандисти активно зомбують населення, створюючи міф про те, що Росія воює не тільки з Україною, але з НАТО. Нещодавно пропагандисти залучили до зомбування свого населення "важку артилерію": екстрасенсів, тарологів та конспірологів. "Експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде, а Захід "розпадеться".

Згодом росіяни закликали поставити Польщу на перше місце в черзі на "денацифікацію" після України.

Цьому підігрував і білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Зокрема, він заявив, що російський президент Володимир Путін не готує завдавати ядерний удар по Україні, водночас у "провокаціях" застосувати ядерну зброю звинуватив Польщу.

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