Займання вдалося локалізувати на 200 квадратних метрах, постраждалих нібито немає.

На залізничній станції "Куберле" в Орловському районі Ростовської області палала залізнична цистерна.

Як повідомляють у російському МНС, а також у російських Телеграм-каналах, займання вдалося локалізувати на 200 квадратних метрах, постраждалих нібито немає.

Водночас у мережі з'явилося відео, на яких видно масштаби пожежі. На кадрах видно роботу російських пожежників, які намагаються приборкати вогонь.

До локалізації та ліквідації займання залучили велику кількість рятувальників, отже пожежа була масштабною. Причини займання невідомі.

Останні пожежі в РФ

Після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, на російській території вже не раз виникали пожежі на важливих об'єктах, у тому числі на нафтопереробних заводах.

Зокрема, 9 травня стало відомо, що в Башкортостані дрон Служби безпеки України вразив НПЗ "Газпром нефтехим Салават" - влучив в установку каталітичного крекінгу нафти. Варто зазначити, що уражений завод є одним із найбільших у РФ виробничим комплексом із нафтопереробки та нафтохімії.

Водночас 10 травня у Калузькій області безпілотник влучив у нафтопереробний "Первый завод", виникла пожежа.

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