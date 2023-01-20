З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 119 300 окупантів.

В Україні з третьої спроби ліквідували лейтенанта з Архангельської області Кирила Квашніна.

"Квашнін з ранніх років мріяв зажмуритися за ЗС РФ", - пише OSINT-дослідник Іраклі Комахідзе.

Навчався майбутній окупант в Тверському суворовському училищі. Потім закінчив університет радіоелектроніки в Череповці. Проходив службу в одній з військових частин Алтайського краю.

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Квашнін був ліквідований під час третього "відрядження" на фронт.

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

ЗСУ продовжують "відправляти в пекло" окупантів. 19 січня захисники "відкобзонили" ще 770 загарбників, таким чином втрати РФ зросли до 119 300 "двохсотих".

Російська армія буквально стирається об штурми Соледара і Бахмута. Напередодні в мережі з'явилися моторошні, але красномовні кадри поля, усіяного трупами російських солдатів десь на Бахмутському напрямку.

А на Соледарському напрямку українські артилеристи підірвали цілу траншею "вагнерівців", які просувалися до позицій ЗСУ.

Трапляються і кумедні моменти на передовій. Так, українські бійці зняли, як на їхнього снайпера висунувся з лопатою російський окупант. В результаті "штурмовик" був знищений одним пострілом.

У боях з ЗСУ був знищений боєць загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". Крім того, стало відомо про ліквідацію десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

В Запорізькій області "відкобзонили" сина топ-кадировця Джамбулата Заураєва.

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