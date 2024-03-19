Найчастіше підвищена явка припадала на перший день голосування.

Російські опозиційні ЗМІ підрахували, що на так званих виборах президента Росії люди голосували з неймовірною швидкістю - подекуди по 700 осіб за годину на одній дільниці. Дані своїх підрахунків публікує проєкт "Важные истории".

"На 6675 виборчих дільницях (не рахуючи Москви, де явка з електронного та паперового голосування рахувалася разом), за офіційними даними ЦВК, кількість тих, хто голосував, у деякі періоди перевищувала 100 осіб на годину. При цьому середня швидкість голосування по Росії на цих "виборах" була 23 людини на годину. Найчастіше аномальна явка припадала на перший день голосування", - кажуть автори підрахунку.

За даними "Важных историй", рекорд побила виборча дільниця в Краснодарському краї, на якій у п'ятницю, 15 березня, з 8 ранку до 15.00 проголосувало майже 5 тисяч людей - більше ніж 700 осіб на годину. Цей регіон загалом виявився лідером за кількістю "швидкісних" виборчих дільниць.

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Як підрахували журналісти, якщо скласти разом періоди такої "підвищеної активності" на всіх дільницях, де її зафіксовано, то вийде, що в ці пікові моменти було отримано 6 млн голосів.

"Вибори" в Росії 2024: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Центрвиборчком РФ оголосив, що вже завершив підрахунок голосів на "виборах" президента РФ. Нікого не здивувало, що переможцем визнали Володимира Путіна. За результатами "опрацювання" 100% протоколів, йому приписали 87,28% голосів. Лідери кількох країн засудили РФ за проведення виборів на окупованих територіях України і заявили, що не визнають "результати" голосування, а Bloomberg назвав перемогу Путіна пародією на "вибори".

На критику відреагував заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв. Соратник російського диктатора образив представників Франції, Німеччини та США, назвавши "лягушатниками", "ковбасниками" і порівнявши з лідером нацистів Адольфом Гітлером.

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