Диверсія паралізувала цей маршрут.

З'явилися кадри, зроблені в перші хвилини після диверсії в Північномуйському залізничному тунелі у Бурятії.

Відео та фотографії опублікував російський проект ВЧК-ОГПУ. На знімках можна побачити масштабну пожежу. За даними їх джерела, як мінімум під одну з цистерн помістили саморобний вибуховий пристрій, в результаті вибуху зупинився рух на БАМі.

"Зі слів очевидців пожежа була такою, що плавилося залізо. Рух потягів було направлено по обхідному маршруту через міст, який також був підірваний. Попередньо, відразу декількома вибуховими пристроями", - додали вони.

Що відомо про диверсії в Бурятії

Як відомо, в ніч на 30 листопада в Північномуйському тунелі Байкало-Амурської магістралі сталися потужні вибухи, після цього почалася пожежа.

Західні ЗМІ повідомили, що це було операцією Служби безпеки України. В результаті декількох підривів було пошкоджено єдине серйозне залізничне сполучення між РФ з Китаєм.

Джерело УНІАН розповіло, що перший підрив вантажного поїзда стався в самому тунелі. Коли росіяни перенаправили рух на об'їзний шлях, що проходить через "Чортів міст", спрацювали інші вибухові пристрої.

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