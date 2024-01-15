Місцеві жителі зняли спалахи в небі і гучні вибухи.

У ніч на понеділок, 15 счня, в Курській області лунали потужні вибухи, російська влада заявила про ракетну атаку з боку України.

Близько опівночі в місцевих Telegram-каналах повідомили, що в Курську "голосно", росіяни писали про не менше п'яти гучних вибухів. Незабаром губернатор Курської області Роман Старовойт написав, що в небі над містом і Курським районом спрацювала протиповітряна оборона.

О 00:40 він повідомив, що над територією Фатезького району чергові засоби протиповітряної оборони збили три українські ракети. У мережі вже опублікували безліч відео, на яких можна почути гучні вибухи. Також місцеві жителі зняли яскраві спалахи в небі над містом.

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У середині грудня губернатор Старовойт писав про наслідки атаки безпілотного літального апарату -той вдарив по району залізничного вокзалу. В результаті вибуху була пошкоджена компресорна станція.

Також раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про пожежу в польовій бані російських загарбників. За їхніми даними, в результаті загоряння загинули двоє мобілізованих, ще двоє - постраждали.

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