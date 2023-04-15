Він заявив, що російські окупанти нібито звільняють "свою землю і своїх людей".

Скандальний екс-нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива продовжує шокувати дивними заявами про війну та "русский мир". Цього разу він публічно подякував диктатору Володимиру Путіну за війну в Україні та похвалив російських окупантів.

Фрагмент пропагандистської програми напередодні з'явився у мережі. На кадрах видно, що Кива аж спітнів під час несамовитих вихвалянь окупантів та Путіна.

"Київ - це мати міст руських. І те, що зараз робить російський солдат - це звільнення "русского мира", російського народу. Це повинно бути визначенням для кожного, хто зараз вважає себе лідером громадської думки, виступає по телевізору чи в Інтернеті. Щоб у нас була чітка позиція, яка визначена президентом РФ Путіним. Від себе і від мільйонів українців я хочу сказати "дякую" за цю позицію", - заявив опальний Кива.

На цьому екс-нардеп не заспокоївся і виголосив ще одну дивну ідею. Він вважає, що українці та росіяни мають разом "захищати Батьківщину".

"Прийде той момент, коли ми станемо поруч з російським солдатом і продовжимо нашу ратну справу із захисту нашої Батьківщини", - додав Кива.

Ілля Кива: чим "прославився" нардеп-зрадник

Ілля Кива - екс-нардеп від "ОПЗЖ", який втік з України напередодні вторгнення Росії. Тоді він пояснив втечу тим, що просто вирішив раптово відпочити в Європі.

Коли зрада Киви стало очевидною, вже в ході повномасштабної війни, депутати запропонували позбавити його мандата. Наразі Кива перебуває у Москві, він постійно з'являється в ефірах російських телеканалів, закликаючи до геноциду українців. В Україні проти нього порушені справи про держзраду, а також про недостовірне декларування доходів.

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