Марія Захарова вкрай обурилася через слова понтифіка.

У Росії вкрай обурені словами Папи Римського Франциска про війну в Україні. Понтифік назвав чеченців і бурятів найжорстокішими російськими військовими.

Речник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова побачила в словах священнослужителя "збочення, навіть не знаю якого рівня".

"Згадайте, в дев'яності роки - на початку двохтисячних нам же говорили рівно протилежне, що це росіяни, слов'яни, які мучать народи Кавказу, а тепер нам кажуть, що це народи Кавказу мучать росіян. Це ж треба бути збоченцями істини", - цитує Захарову видання РБК.

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Що сказав Папа Римський

Понтифік в інтерв'ю американському журналу American Magazine заявив, що народ України є мученицьким.

"Якщо мова йде про мученицький народ, то у вас є хтось, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що я маю багато інформації про жорстокість військ, які приходять. Взагалі, найжорстокіші, мабуть, ті, хто з Росії, але не з російської традиції, як-то чеченці, буряти і так далі", - зазначив Франциск.

При цьому він вказав, що в Україну вторглася Російська Федерація.

"Іноді я намагаюся не говорити конкретно, щоб уникнути образ і скоріше засуджувати в цілому, хоча добре відомо, кого саме я засуджую. Не обов'язково називати ім'я та прізвище", - підсумував Папа Римський.

Позиція Папи Римського Франциска щодо війни в Україні - що відомо

Влітку Папа Римський заявив, що війну в Україні могли якось "спровокувати, або не запобігти". При це він вважає "морально прийнятним" постачання зброї для захисту української держави.

Пізніше він зізнався, що допомагав з найбільшим обміном військовополоненими між Україною та Російською Федерацією.

Крім того, Франциск заявив, що Ватикан готовий виступити посередником у переговорах між Києвом і Москвою. У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вітає пропозицію Ватикану надати платформу для переговорів з Україною, проте відзначив її непотрібність.

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