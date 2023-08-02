Такі поранення називають "побутовими травмами", а відправлених додому солдатів - такими, що "самовільно залишили частини".

Міноборони РФ підтримує солдатів, які беруть участь у війні в Україні, тільки на словах, на ділі ж під будь-якими приводами відмовляє їм у виплатах. Про це повідомляє російський Телеграм-канал "Можем объяснить", посилаючись на розповіді"мобиків".

Зокрема, Міноборони РФ відмовляє у виплатах солдатам, які отримали поранення. Такі поранення називають "побутовими травмами", а відправлених додому солдатів - такими, що "самовільно залишили частини".

Так, один із солдатів, раніше багаторазово судимий, щоб потрапити на війну і заробити, здав шубу дружини в ломбард і обдурив медкомісію у військкоматі. Проте провоювавши сім місяців на передовій і отримавши поранення ноги, він не отримав ні виплат, ні статусу ветерана бойових дій.

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Він, зокрема, розповів, що з його роти в живих залишилося тільки шестеро. Всі ті, що вижили, отримали поранення, були відправлені з госпіталів додому, де не отримують ніякого лікування.

Також він розповідає, що не зміг домогтися від Міноборони виплат за участь у війні.

Так, у медпункті батальйону йому поставили діагноз "побутова травма". Комісаріат обґрунтував відмову у виплатах тим, що він хоч і перебував у "зоні бойового зіткнення", але в бойових діях не брав участі. Крім того, він "самовільно залишив розташування частини і відбув у невідомому напрямку".

У видачі посвідчення ветерана бойових дій йому також відмовили, оскільки командир військової частини не підтвердив його участь у бойових діях.

Таким чином, гордий доброволець, крім травми, не отримав від війни нічого.

"Ні виплат, ні посвідчення, ні операції на коліні, продовжую кульгати. Існую за рахунок дружини", - підсумовує він.

Як Міноболрони РФ обманює російських "мобиків"

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія залишає тіла солдатів на полі бою, щоб не платити їхнім родинам компенсацію. Також неодноразово з'являлася інформація про те, що поранені російські солдати скаржаться на невиплату обіцяних коштів.

На цьому тлі з'являються ознаки того, що громадяни Росії відмовляються підписувати контракти з Міноборони РФ.

Водночас. на думку експертів, у Росії закінчуються ресурси з добровольців, і загальна мобілізація може бути оголошена вже у вересні-жовтні.

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