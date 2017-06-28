За добу кіберполіція отримала понад тисячу повідомлень про хакерські атаки

За останню добу до Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло понад 1 тисячу повідомлень про незаконне втручання в роботу комп’ютерних мереж. Про це повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало на своїй сторінці у Facebook.

«З них офіційно із заявами до поліції звернулось 43 компанії. Решта звертались за консультаціями, які працівники кіберполіції надавали в цілодобовому режимі. З цією метою створено штаб, який в режимі реального часу надає консультації щодо того, як уникнути інфікування вірусом», - зазначив він.

Тракало також повідомив, що на даний час вже розпочато 23 кримінальні провадження за фактами несанкціонованого втручання в електронно-обчислювальні системи як державних, так і приватних установ, організацій, підприємств (ст. 361 КК).

Читайте такожМасштабна кібератака на корпоративні і державні мережі зупинена

Ще щодо 47 фактів вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Усі працівники кіберполіції перебувають на найбільш важливих об'єктах державної інфраструктури, де спільно з працівниками СБУ та Державної служби спецзв'язку та захисту інформації вживають заходів з локалізації шкідливого програмного забезпечення», - наголосив Речник.

Він також зауважив, що на даний момент кіберполіція спільно з провідними фахівцями у сфері кібербезпеки докладають усіх зусиль для створення декриптора для розшифрування файлів, зашифрованих шкідливим програмним забезпеченням.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, що блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і низка інших великих підприємств.