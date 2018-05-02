Співачка, яка залишила Україну, виходить заміж: похвалилася розкішною каблучкою (фото)

Співачка показала на фото руку, на якій виблискує обручка.

Співачка Катя Гуменюк, яку знають в Україні як Ассоль, виходить заміж. Новиною про радісну подію у її житті артистка похвалилася в соцмережі.

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"Так! Сьогодні і завжди, без жодних сумнівів! Люблю! Назавжди!" - підписала Ассоль кадр, на якому вона цілується зі своїм обранцем.

Раніше, в 2017 році, Ассоль зробила гучну заяву: співачка вступила до Лондонського університету INTO на факультет бізнес-адміністрування. Вона живе в Лондоні.

Раніше українська співачка Аліна Гросу, яка виїхала кілька років тому будувати кар'єру в Росії, похвалилася премією від російського глянцевого журналу Melon Rich.