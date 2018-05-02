Співачка, яка залишила Україну, виходить заміж: похвалилася розкішною каблучкою (фото)
11:32, 02 травня 2018Суспільство
3548 0
Співачка показала на фото руку, на якій виблискує обручка.
Ассоль виходить заміж / фото instagram.com/assol_official
Співачка Катя Гуменюк, яку знають в Україні як Ассоль, виходить заміж. Новиною про радісну подію у її житті артистка похвалилася в соцмережі.
Читайте такожСпівачка, яка втекла до Росії, заявила, що "відкрила двері" маленьким талантам в Україні
"Так! Сьогодні і завжди, без жодних сумнівів! Люблю! Назавжди!" - підписала Ассоль кадр, на якому вона цілується зі своїм обранцем.
Раніше, в 2017 році, Ассоль зробила гучну заяву: співачка вступила до Лондонського університету INTO на факультет бізнес-адміністрування. Вона живе в Лондоні.
Раніше українська співачка Аліна Гросу, яка виїхала кілька років тому будувати кар'єру в Росії, похвалилася премією від російського глянцевого журналу Melon Rich.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter