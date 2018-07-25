"Дуже сексі": Надя Дорофєєва показала спокусливе фото в купальнику
16:40, 25 липня 2018Суспільство
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На знімку Надя позує в стильному купальнику, який підкреслює її фігуру.
Шанувальники тут же засипали співачку позитивними коментарями / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Солістка популярної групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася в мережі новим пікантним знімком.
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Відповідне фото співачка опублікувала у своєму Instagram. На знімку Надя позує в стильному купальнику, який підкреслює її спокусливу фігуру.
"Сьогодні у нас 5-ий концерт поспіль . Як бонус - ми вже 2 дні поруч з морем", - підписала фото зірка.
Шанувальники одразу засипали співачку позитивними коментарями, правда деякі зазначили, що Надя виглядає втомленою і порадили більше відпочивати.
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