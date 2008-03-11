В українських мас-медіа розгорається антиугорська кампанія?

Угорці Закарпаття занепокоєні антиугорськими випадами в українських мас-медіа.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник Демократичної спілки угорців України, редактор газети «Карпат Ігоз Со» Елемір КЕВСЕГІ, Президія Демократичної спілки угорців України стурбовано констатує, що в електронних та друкованих засобах масової інформації України розгортається антиугорська кампанія з приводу пам’ятників на Верецькому перевалі та у Мукачівському замку, угорських назв населених пунктів, та навіть національного прапору, яка підсилюється з кожним днем. Особливо викликає занепокоєння те, що спочатку спостерігалися тільки поодинокі випади, які на сьогодні, на жаль, набули системного характеру.

За словами Е.КЕВСЕГІ, свідченням цього є остання заява, підписана окремими професорами Ужгородського національного університету, деякими депутатами обласної та Ужгородської міської рад, керівниками громадських організацій, та навіть представником УПЦ КП, в якій “зроблено безпрецедентний напад на нашу громаду”. “Цей факт викликає особливе обурення у світлі того, що ці випади зроблені проти угорської громади Закарпаття, історична батьківщина якої першою у світі визнала незалежність України, яка всі роки вважає цю державу своїм приоритетним партнером, підтримуючи відмінні зв’язки з Україною у сфері економіки, торгівлі, культури тощо, яка першою з держав Європейського Союзу забезпечила громадянам нашої держави безвізовий в’їзд за спрощеним режимом на територію ЄС, керівники якої підтримують безпрецедентні за міжнародними мірками інтенсивні зв’язки з керівництвом України”, - наголосив представник Демократичної спілки угорців України.

Крім того, Президія ДСУУ заявила: “будучи угорцями України, ми є невід’ємною частиною угорської нації, але в той же час є рівними, законослухняними громадянами, платниками податків нашої держави, з належними нам правами та обов’язками. Не хочемо бути більшими за українців, росіян та представників інших національностей, але не хочемо бути й меншими за них!”.

“Століттями жили і живемо у мирі та злагоді з представниками інших націй, що мешкають на нашій батьківщині, тому не допустимо, щоб будь хто з корисних, політичних міркувань сіяв розбрат між нами, наштовхував нас один проти одного. Звертаємось до громадськості Європи, України, Угорщини та Закарпаття із закликом засудити спроби, спрямовані на розпал міжетнічної ворожнечі”, - наголошує президія Демократичної спілки угорців України.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня громадсько-політичні організації Закарпаття закликали Верховну Раду України створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності сепаратистських організацій в регіоні.

Заяву, зокрема, підписали керівники обласних організацій УНП, Народного Руху України, Української республіканської партії "Собор", Конгресу українських націоналістів, Всеукраїнського об’єднання "Свобода".

Автори документа наголошують на кроках, які поступово здійснюються «під сепаратистськими гаслами про автономію» з метою «відокремити Закарпаття від України». У цьому контексті вони наголошують на факті визнання Закарпатською облрадою на території області окремої національності "русин", що є «абсурдним з наукової точки зору», та «спроби встановлювати на Закарпатті чужоземну, зокрема, угорську, символіку».

В антидержавному руслі автори заяви розглядають «намагання окремих політичних сил за всяку ціну встановлювати на Закарпатті чужоземну, зокрема, угорську, символіку». Так, таблички при в’їзді в угорські і навіть змішані села краю з двомовними назвами (державною та угорською мовами) замінюються на одномовні – угорські, а на будівлях органів місцевого самоврядування та окремих державних установах поряд з державними прапорами України встановлюються угорські державні прапори. У Мукачівському замку – пам’ятнику історії та архітектури національного значення – відновлюється символ мадярської династії Арпадовичів – степовий орел-турул, піднятий на колоні висотою 33 метри.