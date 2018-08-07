Мати жорстоко побитої підлітками в Одесі школярки не вірить в справедливе покарання кривдників (відео)

Жінка обурена кваліфікацією справи, бо вважає, що жорстоке побиття – це далеко не хуліганство.

Одеська школярка, яку днями підлітки тягали за волосся і били ногами через ревнощі до хлопця, проходить судово-медичну експертизу.

Покарання її кривдників залежить від висновків лікарів, йдеться в сюжеті ТСН.

Мати побитої дівчинки в справедливість не вірить і з журналістами зустрічатися не хоче. Жінка обурена кваліфікацією справи, бо вважає, що жорстоке побиття – це далеко не хуліганство. "Якщо це буде тільки хуліганство, то скільки би ми тут не "кудкудакали", це все закінчиться штрафом у 51 гривню для всіх. Я не можу ні з ким зустрічатися, зараз я ні з ким говорити точно не буду", - заявила вона.

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Поліція чекає результатів судово-медичної експертизи та не приховує, що справу можуть і перекваліфікувати. "Наприклад, умисне нанесення середніх тілесних ушкоджень чи тяжких – відповідно, буде інша кваліфікація", - пояснив радник керівника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк. У ювенальній поліції вважають, що поведінка нападниць не має системності, і називають цей вияв агресії природнім для підлітків. "Усім батькам дітей, які потрапили в цю ситуацію, було рекомендовано звернутися до психолога, тому що психологічної допомоги потребує не лише дитина-жертва, а також і діти-агресори", - пояснила заступник керівника відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській області Вікторія Лазарчук.

Відео інциденту обурило тисячі користувачів соцмереж. Хтось виклав у вільний доступ домашню адресу однієї з нападниць, котра тепер удома не з’являється. Сусіди кажуть, що нещодавно вона й сама була жертвою підліткового булінгу, тож і їй не завадить допомога психолога. Натомість учасників бійки атакують в соцмережах. Через численні погрози, прокльони та образи вони видалили всі свої сторінки. "Дорослі з метою помсти закликають до фізичного насильства. І вони самі, дорослі ці, дають приклад дітям, і самі схожі на зграю тих підлітків, дії яких вони рішуче засуджують", - каже Форостяк.

Дівчата-кривдниці перед своєю жертвою вибачилися, коли зустрілися в кабінеті слідчого. Вони переконані, що конфлікт на цьому вичерпаний. Юристи ж радять матері побитої дівчинки позиватися до суду з цивільним позовом і вимагати грошового відшкодування.