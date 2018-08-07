В шкірі і сітці: Надя Дорофєєва здивувала шанувальників незвичайним образом

11:28, 07 серпня 2018
Суспільство
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Шанувальникам фото нового способу Дорофєєвої сподобалося / фото instagram.com/nadyadorofeeva

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За годину фото в Instagram зібрало понад 75 тисяч лайків. Надя позує в незвичайному вбранні із шкіри та сітки. Шанувальники назвали співачку "королевою ночі".

@mu_inthecitystyle_ua

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Раніше співачка Надя Дорофєєва прогулялася по вулиці в нижній білизні разом з Монатіком.

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Теги: #Надя Дорофєєва