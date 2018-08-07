В шкірі і сітці: Надя Дорофєєва здивувала шанувальників незвичайним образом

За годину фото в Instagram зібрало понад 75 тисяч лайків. Шанувальники назвали співачку "королевою ночі".

Українська співачка, учасниця групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва виклала в мережу фотографію в незвичайному спокусливому вбранні. Читайте також"Занадто відверто": Настя Камєнських вразила фанатів "голим" нарядом За годину фото в Instagram зібрало понад 75 тисяч лайків. Надя позує в незвичайному вбранні із шкіри та сітки. Шанувальники назвали співачку "королевою ночі". @mu_inthecitystyle_ua A post shared by nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) on Aug 6, 2018 at 9:12pm PDT Раніше співачка Надя Дорофєєва прогулялася по вулиці в нижній білизні разом з Монатіком.

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