"Яка гаряча": Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в купальнику

10:30, 08 серпня 2018
Суспільство
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Знімок набрав більше 60 тисяч лайків / instagram.com/nadyadorofeeva

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Відповідне фото співачка опублікувала у своєму Instagram. На знімку Надя позує в стильному купальнику, який підкреслює її спокусливу фігуру. Знімок набрав понад 60 тисяч лайків.

Шанувальники співачки в коментарях захоплюються її фігурою. "Красуня", "Прекрасна!", "Дуже стильна!", "Шикарна фігура", "Купальник класний", - пишуть фани.

Раніше Настя Каменських вразила фанатів "голим" вбранням.

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Теги: #Надя Дорофєєва