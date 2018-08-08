"Яка гаряча": Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в купальнику
10:30, 08 серпня 2018Суспільство
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На знімку Надя позує в стильному купальнику, який підкреслює її спокусливу фігуру.
Знімок набрав більше 60 тисяч лайків / instagram.com/nadyadorofeeva
Солістка популярної групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася в мережі новим пікантним знімком.
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Відповідне фото співачка опублікувала у своєму Instagram. На знімку Надя позує в стильному купальнику, який підкреслює її спокусливу фігуру. Знімок набрав понад 60 тисяч лайків.
Шанувальники співачки в коментарях захоплюються її фігурою. "Красуня", "Прекрасна!", "Дуже стильна!", "Шикарна фігура", "Купальник класний", - пишуть фани.
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