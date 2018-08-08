"Яка гаряча": Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в купальнику

На знімку Надя позує в стильному купальнику, який підкреслює її спокусливу фігуру.

Солістка популярної групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася в мережі новим пікантним знімком.

Читайте такожУ шкірі і сітці: Надя Дорофєєва здивувала шанувальників незвичайним чином

Відповідне фото співачка опублікувала у своєму Instagram. На знімку Надя позує в стильному купальнику, який підкреслює її спокусливу фігуру. Знімок набрав понад 60 тисяч лайків.

Шанувальники співачки в коментарях захоплюються її фігурою. "Красуня", "Прекрасна!", "Дуже стильна!", "Шикарна фігура", "Купальник класний", - пишуть фани.

Раніше Настя Каменських вразила фанатів "голим" вбранням.