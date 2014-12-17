Наступний рік сприятиме мирним переговорам - астролог

Про це вона сказала під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної службою новин каналу «1 + 1».

Читайте такожПадіння реальних доходів українців в 2015 році складе 15% - експерт

"Я просто можу сказати з того, що я побачила, що в принципі (2015-й) рік, він буде сприятливим до мирних переговорів", - сказала Калантарова, зазначивши, що не може точно стверджувати, чи буде на сході України заморожений конфлікт, але "абсолютно точно, що мирні переговори будуть йти і дійсно військові дії будуть приглушеними...".

При цьому вона пояснила, що все, що буде відбуватися в найближчому майбутньому, пов'язано з певними періодами минулого. "Для того, щоб щось виправити сьогодні, ми ж не можемо повернутися назад і виправити те, що ми там не так зробили, нам доведеться відпрацювати якісь програми, які вже запущені і ми не зможемо їх зупинити, ось так от наштовхнувшись на цей простір".

При цьому вона вважає, що запланована децентралізація влади в 2015 році є козирем українців.

Крім того, говорячи про кризу, астролог вважає, що березень і квітень наступного року будуть критичними для країни. "Можна сказати, що в березні буде неймовірна криза роботи Кабінету Міністрів, яка потім перейде плавно в кризу, скажімо так, роботи апарату президента...", - зазначила вона, але в той же час, вона впевнена, що "в принципі все вдасться . Чи вдасться насправді утримати контроль, стабілізувати в кінці квітня, в травні, але народ буде розгублений...".

Окремо Калантарова прогнозує, що Європа відійде в тінь від участі в долі України, і вперед вийдуть США. Таким чином, вона вважає, що у зовнішній політиці потрібно робити ставку на США.

Астролог каже, що до літа 2015 не варто чекати зниження напруги ситуації на сході України, але з літа-осені мирні переговори повинні активізуватися.