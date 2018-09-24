"Міс Україна-2018" може втратити корону - ЗМІ

За перемогу Вероніка Дідусенко вже отримала 300 тисяч гривень призових.

Після фіналу конкурсу "Міс Україна-2018", який відбувся 20 вересня в Києві, розгорівся скандал.

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Як повідомляють "Факти", 23-річна киянка Вероніка Дідусенко нібито не відповідає вимогам конкурсу. Однак причину такого рішення організатори поки не розголошують.

За даними ЗМІ, офіційна заява організаційного комітету буде зроблена в понеділок, 24 вересня. Кажуть, причиною став прихований сімейний стан Вероніки.

Нагадаємо, що за перемогу дівчина вже отримала 300 тисяч гривень призових.

Як раніше повідомляв УНІАН, Вероніка Дідусенко представить Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс світу", який пройде восени в Китаї.