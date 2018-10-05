"Танці з зірками": Наталія Могилевська повертається в шоу

8 пар, які залишилися на проекті, готують для телеглядачів нові постановки та відверті зізнання.

У сьомому прямому ефірі, який відбудеться 7 жовтня, Наталія Могилевська стане співведучою Юрія Горбунова.

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Екватор проекту відбудеться під темою "Вечір легенд". 8 пар, які залишилися на проекті, готують для телеглядачів нові постановки та відверті зізнання.

"Паша Вишняков, спасибі за рімейк нашого танцю з Ямою, буду за тебе вболівати в неділю! Леся Нікітюк - ти моя любов! Тримайся! Не здавайся! Маша Єфросиніна - спасибі за щирість, ти приголомшливо розкрилася для мене, і Ласточкін, який напророкував собі "Танці з зірками", ще тоді, коли на "Кварталі" зіграв мене в цьому ж проекті. Люблю! - прокоментувала попередні ефіри співачка. - Я підтримую всіх хлопців - ви великі молодці! Цілую, люблю. Могилевська. Скучила за перепалками з журі. Ну а Юра Горбунов - просто король!".