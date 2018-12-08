"Над гніздом зозулі": Лобода зависла під куполом спорткомплексу в Мінську (фото)
09:57, 08 грудня 2018Суспільство
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Співачка опублікувала фото підготовки до свого концерту в Мінську.
Лобода зависла під куполом "Мінськ-Арени" / фото Instagram
Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і активно гастролює в Росії, поділилася знімком з підготовки свого концерту в Мінську.
Фото, на якому Лобода висить під куполом "Мінськ-Арени", співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Над гніздом зозулі", - підписала знімок артистка.
Підписники у коментарях побажали Лободі удачі на концерті і порадили бути обережнішою.
Як повідомляв УНІАН, Лобода усамітнилася в гримерці з Тиллем Линдеманном після концерту гурту Rammstein у Москві.
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