этот материал доступен на русском

"Над гніздом зозулі": Лобода зависла під куполом спорткомплексу в Мінську (фото)

09:57, 08 грудня 2018
Суспільство
3025 0
Лобода зависла під куполом "Мінськ-Арени" / фото Instagram

Фото, на якому Лобода висить під куполом "Мінськ-Арени", співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Над гніздом зозулі", - підписала знімок артистка.

Підписники у коментарях побажали Лободі удачі на концерті і порадили бути обережнішою.

Як повідомляв УНІАН, Лобода усамітнилася в гримерці з Тиллем Линдеманном після концерту гурту Rammstein у Москві.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Світлана Лобода