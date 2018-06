Foreign policy висміяло фейк пропагандистів Путіна про "підготовку" катастрофи МН17 "агентами ЦРУ"

Як повідомляє ТСН.ua, російські журналісти опублікували на своєму сайті запис розмови між двома людьми, які видають себе за шпигунів ЦРУ Девіда Хемілтона і Девіда Л. Стерна. При цьому, їх діалог звучить дуже кострубато, а у обох учасників під час розмови дивним чином змінюється акцент.

Агенти нібито обговорюють "підготовку" до операції, в яку входять знищення літака ракетою "земля-повітря" і план "Б" – розміщення бомби у салоні літака.

"Щоб засумніватися у достовірності аудіозапису, довго його слухати не доведеться. У співрозмовників, м'яко кажучи, цікавий акцент. Один половину запису говорить як британець, але потім перемикається на інший акцент, що більше нагадує американський. Другий щосили намагається сховати свій російський акцент, але він вилазить на самому початку, коли він незграбно запитує свого спільника: "Як проходить підготовка?" (How are the preparations?)," - пише Foreign policy.

Журналісти відзначають, що носії англійської мови не розмовляють між собою так, як це відбувається на запису.

"Їх мовні звороти звучать так, ніби їхній діалог було перекладено з російської з допомогою Google Translate. В кінці вони говорять один одному "Удачі!" (Luck!) – це популярна у російській мові форма прощання", - йдеться в статті.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із ЗРК "Бук". Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Малайзія внесла в Раду безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди та Україна.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для притягнення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".

11 серпня Рада безпеки Нідерландів повідомила, що спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу МН17 знайшла кілька фрагментів, що можуть належати ракеті із ЗРК "Бук". Ці частини були знайдені під час попередньої місії на сході України і знаходяться у розпорядженні кримінальної слідчої групи MH17 та Ради безпеки Нідерландів.

10-12 серпня українська делегація перебуває у Нідерландах, де відбувається технічна реконструкція літака "Боїнг-777-200" та його катастрофи.