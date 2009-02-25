Ринок золотих виробів переповнений підробками

Близько 50% золотих ювелірних виробів, які реалізовуються в магазинах на території України, контрабандні і виготовлені з додаванням сплавів, які містять шкідливі метали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор державного підприємства «Львівський ювелірний завод» Володимир КУЗОВКІН сьогодні під час виїзного засідання Львівського прес-клубу на тему: «Оригінали і підробки на ринку золота: як держава захищає інтереси споживачів?».

«Найгірше те, що часто на нелегальній продукції з’являється клеймо із 583-ю пробою. Ще одне порушення - золоті вироби невідомого походження, переважно завезені з Туреччини, продають в магазинах під маркою відомих вітчизняних ювелірних заводів. Зокрема, нещодавно в Ужгороді, Вінниці, Тернополі, Івано-Франківську були вилучені підроблені золоті вироби з біркою Львівського державного ювелірного заводу”, - сказав В.КУЗОВКІН.

За його словами, щоб мінімізувати такі підробки, на ярликах фірмових виробів львівського заводу з правого боку розміщені срібні голограми з шістьма ступенями захисту. “За їх фальшування передбачена кримінальна відповідальність», - зазначив В.КУЗОВКІН.

Під час засідання прес-клубу експерти також відзначили, що сьогодні в Україні налічується 1 тис. 700 підприємств, які займаються виробництвом золотих прикрас. Крім їх виробів, на український ринок надходить велика кількість контрабандного низькопробного золота іноземного виробництва. Покупець і держава потерпають через погану систему контролю за торгівлею золотими прикрасами. По-перше, державна скарбниця не отримує митних відрахувань від золотих виробів, які нелегально завозять з-за кордону. По-друге - продавці на ринку не гарантують покупцям задекларовані чистоту і якість золотих виробів. По-третє - вироби з низькопробного золота небезпечні для здоров’я, бо вони містять шкідливі хімічні елементи.

На думку експертів, ситуацію на вітчизняному ринку золота можна покращити, якщо обмежити ввезення “чужих” дорогоцінних виробів на українську митну територію.

«Наприклад, Білорусь обмежила імпорт золотих прикрас до 15% від загального валу золотих виробів. Українська держава може також регулювати внутрішній ринок прикрас за допомогою ліцензій: не видавати дозволи приватним підприємствам, які не дотримуються технології виробництва, не мають сучасного обладнання, порушують маркетингові принципи. Навпаки ж, підприємства, які витримують «золоту пробу», потрібно стимулювати. Зокрема, дозволяти купувати сировину без тендеру, надавати можливість клеймити свою продукцію у власних лабораторіях», - заявили учасники засідання.

Згідно з оприлюдненими даними Асоціації ювелірів України, «ювелірний ринок України поступово очищується від недобросовісних гравців. За 11 місяців минулого року було видано 249 ліцензій на виготовлення ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, анульовано 15. На торгівлю ювелірними і побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння було видано 1100 ліцензій, анульовано 32 ліцензії».