З чим, на думку українців, пов'язано перенесення місцевих виборів

Майже половина українців зв`язує перенесення виборів до місцевих рад з політичними іграми або відсутністю бюджету.

Такого висновку дійшли експерти Інституту Горшеніна на основі проведеного ними телефонного опитування щодо ухваленої Верховною Радою постанови про відміну свого рішення про призначення виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на 30 травня 2010 року.

Так, відповідно до результатів опитування, 27,1% респондентів назвали причиною перенесення місцевих виборів в Україні відсутність бюджету країни для їх проведення, 20,9% зв`язують дане рішення парламенту з політичними іграми у вищих ешелонах влади. Вважають, що основною причиною даного рішення є прагнення новообраного президента сформувати свою команду на місцях 17,4% респондентів, і такій же кількості опитаних (17,6%) було важко назвати причину такого рішення Верховної Ради. Вважають причиною даного рішення бажання не допустити нові політичні сили у владу 9% українців, а 5,7% вважають, що після президентських виборів політичні сили не готові до місцевих кампаній. Відповідь «інше» на це питання дали 2,4% респондентів.

Також, згідно з дослідженням, більш як чверть українців (27,1%) не знали про те, що 30 травня 2010 року мали відбутися вибори органів місцевого самоврядування. Переважна більшість українців (71,7%) про це знали, а 1,5% - важко було відповісти на дане питання.

Більшість громадян України (62,1%) знали про те, що Верховна Рада ухвалила постанову про перенесення виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів у 2010 році на пізніший термін. Близько третини опитаних (36,5%) про це не знали, а 1,5% - було важко з відповіддю на це питання.

Близько третини українців (35%) сприймають постанову Верховної Ради про перенесення місцевих виборів негативно і майже стільки ж (33,4%) – нейтрально. Позитивно оцінює дану постанову тільки кожен п`ятий респондент (21,9%), важко відповісти на це питання – 9,7% громадян України.

Дослідження проводилося Інститутом Горшеніна з 16 по 17 лютого 2010 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком старше 18 років в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого, Верховна Рада скасувала свою постанову про призначення виборів до місцевих рад на 30 травня. Своє рішення депутати мотивували відсутністю бюджету і, відповідно, коштів на проведення виборів.