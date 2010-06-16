Сьогодні інваліди платять податок за отриманий у подарунок візок?

Народний депутат України, голова Благодійного фонду свого імені Олександр ФЕЛЬДМАН переконаний, що оптимізація українського законодавства щодо благодійності приведе цю сферу до європейського рівня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, так він прокоментував сьогоднішнє підписання представниками найбільших благодійних фондів України Меморандуму на підтримку законопроектів «Про благодійність і благодійні організації» і «Про внесення змін до деяких законів України (про зменшення податкового навантаження на набувача благодійної допомоги)».

«Ці законопроекти приведуть закон про благодійність у відповідність з європейськими нормами. За чинного законодавства не кожен інвалід, якому благодійний фонд готовий подарувати інвалідний візок готовий прийняти такий подарунок, знаючи, що він повинен буде платити за нього податок» - зокрема заявив О.ФЕЛЬДМАН, який є співавтором даних законопроектів.

Також, за його словами, потужної державної підтримки потребує вітчизняне меценатство, оскільки ця діяльність зустрічається з неймовірною кількістю труднощів.

«Інфраструктура вітчизняних музеїв, галерей, театрів – це те саме Євро-2012, що привертає туристів і рухає економіку, з однією лише відмінністю – воно не закінчиться і залишиться в Україні назавжди. Гарний музей - це такий самий двигун розвитку, як завод або стадіон – цю думку слід активніше доносити до українського законотворця і чиновника», - наголосив О.ФЕЛЬДМАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві представники найбільших благодійних фондів України підписали “Меморандум благодійників” на підтримку реформування законодавства щодо благодійної діяльності.

За словами керівника програм Українського незалежного центру політичних досліджень, координатора робочої групи з реформи законодавства в благодійній сфері Максима ЛАЦИБИ, законопроекти, які стосуються благодійності вже подано до Верховної Ради.

Вони суттєво спростять процедуру реєстрації і створення благодійної структури в Україні, підвищать контроль з боку мецената за коштами, які передаються для благодійництва, зменшать податкове навантаження на громадянина-набувача допомоги, сприятимуть введенню нових механізмів благодійної діяльності, - відзначив М.ЛАЦИБА.

Меморандум підписали директори: Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», фонду “Східна Європа”, МБФ «Відродження», Фонду Віктора Пінчука, Фонду Олександра Фельдмана, БФ «Україна 3000», БФ «Open Ukraine», Фонду Олени Франчук «АнтиСНІД», Фонду братів Клічків, МБФ «Карітас Україна», Фонду Святослава Вакарчука «Люди Майбутнього».