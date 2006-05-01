Відсьогодні підвищено тарифи на газ

Сьогодні набуває чинності рішення Національної комісії регулювання електроенергетики від 30 березня про підвищення на 25% тарифів на газ для населення, бюджетних організацій і підприємств теплокомуненерго.

Таким чином, з 1 травня роздрібні ціни для населення підвищено з 17,5 коп. за 1 кубічний метр до 22 коп. за наявності газового лічильника, і з 19 до 24 коп. за 1 кубічний метр за відсутності газового лічильника.

Середній граничний рівень ціни на газ для підприємств, які поставляють його населенню, підвищено із 185 до 231 грн. за 1 тис. кубометрів з урахуванням ПДВ і тарифів на постачання і транспортування газу.

Граничний рівень оптової ціни на природний газ, який використовується для потреб бюджетних організацій, підвищено до 360 грн. за 1 тис. кубометрів.

Граничний рівень оптових цін на природний газ для підприємств комунальної теплоенергетики, теплових електростанцій, електроцентралей і котельних суб`єктів господарювання, зокрема блокових (модульних) котельних, з 1 травня також підвищено на 25%. Зокрема, вартість імпортованого природного газу для платників податку на додану вартість підвищена з 263,40 до 329,10 грн. за 1 тис. куб. м, імпортованого природного газу для неплатників податку на додану вартість - з 304,50 до 383, 4 грн. за 1 тис. куб. м і природного газу власного видобутку - з 304,50 до 383,4 грн. за 1 тис. куб. м.