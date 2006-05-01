Попереду України – тільки Індія, Росія і В’єтнам. Слідом - Китай

Україна стала четвертою в світі країною за інвестиційною привабливістю для міжнародних торговельних мереж.

Про це сказано у цьогорічному дослідженні всесвітньої консалтингової фірми A.T. Kearney «Індексу світового розвитку роздрібної торгівлі».

Попереду України – тільки Індія, Росія і В’єтнам. Слідом за Україною йде Китай.

За даними звіту, Україна є серед «пікових ринків» для мереж роздрібної торгівлі. Такий ринок швидко розвивається і готовий для сучасних методів торгівлі.

Але з цього огляду Україна вже наближається до наступної стадії – зниження привабливості. Найвищого місця, третього, в Індексі компанії A.T.Kearney Україна сягнула минулого року, повідомляє “Радіо Свобода”.