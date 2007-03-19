Ющенко про співпрацю, кризу, бюджет, вихідців з Донецька та енергетику

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Секретаріаті Президента проводилися політичні консультації між Президентом та прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ та головами парламентських фракцій: «Наша Україна» – В`ячеславом КИРИЛЕНКОМ, БЮТ – Ю.ТИМОШЕНКО, Партії регіонів – Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ, СПУ – Іваном БОКИМ та заступником голови фракції КПУ Валентином МАТВЄЄВИМ. На зустрічі також були присутні глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА та Секретар РНБО Віталій ГАЙДУК. Тема консультацій – пошук шляхів подолання політичної кризи в державі.

Про співпрацю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що сьогодні більшість і опозиція публічно оголошують про наміри забезпечити конструктивну співпрацю і сідають за стіл переговорів довкола питань, які можна врегулювати лише взаємно.

Як повідомляє прес-служба Президента України, на цьому В.ЮЩЕНКО наголосив у своєму заключному слові, підбиваючи головні підсумки сьогоднішніх політичних консультацій у Секретаріаті Президента.

Також повідомляється, що представники більшості та опозиції за участю Секретаріату Президента сьогодні сформують спільну робочу групу, визначать її порядок денний, умови діяльності й очікуваний результат.

Як відзначив В.ЮЩЕНКО, серед завдань робочої групи – інвентаризація поточних законопроектів і визначення їхньої пріоритетності. До першочергових Президент запропонував віднести законопроекти, що стосуються бюджетного процесу, приватизації, діяльності малого і середнього бізнесу, відшкодування ПДВ, повернення вкладів населення.

Президент також запропонував керівникам парламентських фракцій організувати перше засідання робочої групи сьогодні, 19 березня, після 16.00.

В свою чергу, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала до списку питань, над якими працюватиме група, внести голосування за кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ, проведення референдуму щодо форми державного правління та інші теми, про які зазначено в нещодавній заяві опозиції.

«Я прихильник того, що розгляд питань повинен бути конкретним», – зазначив В.ЮЩЕНКО.

Також у повідомленні йдеться, що протягом п’яти днів має бути сформована єдина робоча комісія, яка працюватиме над змінами і доповненнями до Конституції. Склад комісії Президент готовий затвердити в п’ятницю, 23 березня.

Про парламентську кризу (або її відсутність) В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні одна сторона заявляє, що кризи немає. «Якщо кризи немає, то, очевидно, немає предмета для антикризової коаліції. Це прекрасно – кризи немає. Але чомусь антикризова коаліція існує», - зауважив він.

Він наголосив, що ситуація в країні є кризовою. «Якщо в залі не з’являється майже половина народних депутатів, це є криза», - сказав Президент, додавши, що в такий спосіб опозиція демонструє своє ставлення до тих чи інших дій коаліції.

«До речі, вони можуть помилятися, так як і більшість може помилятися», - додав він, зазначивши, що предметом сьогоднішнього зібрання не повинен бути намір дати оцінки один одному. «Я дійсно думав, що це не завдання цього круглого столу. Мова іде про те, що тут зібрались серйозні люди, які відповідають за політику держави та ситуацію», сказав він, зауваживши, що існуюча ситуація не відповідає інтересам нації і не забезпечує прогрес, - навпаки, забирає майбутнє.

Він запропонував створити робочу групу, мета якої протягом трьох днів вивчити взаємні вимоги та спробувати знайти компроміс. «Давайте домовимося, у вівторок, максимум у четвер підведемо резюме, чи здатні політичні сили взагалі домовитись до чогось і знайти спільний компроміс”, - сказав В.ЮЩЕНКО. Він також висловив думку, що конституційний дисбаланс влади можна вирішити через внесення змін до Конституції.

Водночас він зауважив, що це потрібно робити спільно. «Жодна сторона, яка сидить за цим столом, в односторонньому порядку свої ініціативи в парламенті не проведе – це суть кризового стану”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час присвячених пошуку шляхів виходу з політичної кризи консультацій у Секретаріаті Президента за участю глави держави, прем’єр-міністра, голови ВР та лідерів парламентських фракцій голова парламенту Олександр МОРОЗ та керівник уряду Віктор ЯНУКОВИЧ заперечили існування в державі парламентської та політичної кризи. Про прозорість бюджетного процесу «Давайте домовимося, що бюджетний процес буде прозорим – як він виконується, з якою інтенсивністю, з якими помилками. Це не просто право якоїсь сторони це робити, на свій власний розсуд, це право усіх. У нас виникає багато підозр тільки через те, що у нас не має публічності в цьому процесі, особливо у його моніторингу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент принагідно висловив незадоволеність фінансуванням заходів, пов’язаних з святкуванням ювілею Івана Франка. «Що зроблено? Нічого не зроблено. Хто це мав вчинити? Це не політичне рішення. Це рішення було внесено у бюджет країни, але бюджет країни не виконується сьогодні», - пояснив він.

В.ЮЩЕНКО також вважає, що бюджет країни не виконується не через брак коштів, а через діяльність клерків. «Так не може бути в державі», - наголосив Президент.

Про переважні призначення вихідців з Донецького регіону Президент України критикує те, що у Генеральній прокуратурі та МВС на керівні посади призначаються переважно вихідці з Донецького регіону.

За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні Генпрокуратура працює у ручному режимі і захисту закону в її особі не має.

Він нагадав присутнім політикам, що розмовляв з кожним щодо ситуації в правоохоронних органах. «Я знаю, що у ваших душах робиться відносно цього інституту», - сказав Президент.

Звертаючись безпосередньо до прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, В.ЮЩЕНКО зауважив, що в нього є не стільки політичні, а особисті запитання з цього приводу. «Скажіть, будь ласка, кого це буде в країні влаштовувати, коли на ключових посадах у Генпрокуратурі вихідці із Донецької області? Ну хіба це треба бути таким щасливим – працювати у Донецькому регіоні, щоб стати заступником генпрокурора», - підкреслив Президент, додавши, що такий підхід до призначень викликає підозри і дискредитує національне законодавство.

В.ЮЩЕНКО назвав поіменно представників Донецького регіону, які працюють на посадах заступників генпрокурора, начальників управлінь внутрішніх справ.

На це В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що вони там працювали і до того: «Ви хочете, щоб я відповів. Я відповідаю: вони працювали там багато часу».

В.ЮЩЕНКО заперечив це, зауваживши, що розбирається у механізмах призначень.

Президент закликав усіх присутніх домовитись про те, що міліція, прокуратура, СБУ, суди мають бути аполітичними структурами.

Про санкцію глави держави і РНБОУ для енергетичних угод Президент вважає, що жодне рішення, яке стосується енергетичного сектору України не може прийматися без участі глави держави та Ради національної безпеки і оборони.

“Без санкцій Президента угод енергетичного характеру, міжнародного характеру, без санкцій РНБО, без аналітичного рішення в цьому колі, підписано бути не може”, - сказав В.ЮЩЕНКО. Глава держави наголосив, що якщо в енергетичній системі України “закулісно кимось будуть вичинені дії, які формують її як систему, яка втрачає ключові національні пріоритети”, то він буде виносити це питання на публічне обговорення.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що якщо буде підтверджена інформація, що НАК «Нафтогаз України» віддала функції з транспортування природного газу російській компанії «Чорноморнафтогаз», то “буде великий скандал”. “Ті матеріали, які до нас надходять і по “Чорноморнафтогаз”, якщо це буде правда, то це буде великий скандал”, - сказав Президент України. Він зазначив, що у цьому питанні “забавок не може бути ніяких”.

“Якщо мова іде про те, що транзитна сфера України сьогодні перебуває в такій ситуації, що вона декількома місяцями відділена від банкрутства, то я скажу, хто автори цього банкрутства і я його не допущу”, - додав В.ЮЩЕНКО.