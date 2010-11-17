Українських міліціонерів відправлять до Європи "підтягти" англійську

З січня наступного року в рамках підготовки до Євро-2012 співробітники органів внутрішніх справ розпочнуть стажування на знання англійської мови в країнах Європи, зокрема в Англії.

Про це сьогодні на прес-конференції заявив заступник міністра внутрішніх справ України, начальник міліції громадської безпеки Віктор РАТУШНЯК.

За його словами, в рамках підготовки до Чемпіонату працівники міліції повинні мати елементарні знання англійської мови для того, щоб під час несення охорони громадського порядку вони мали можливість спілкуватися із вболівальниками, які приїдуть до України з інших країн.

«Нам треба підготувати в цьому плані як мінімум 38 тис. працівників міліції. Сьогодні однозначно поставлено завдання вивчити мову, тому що в січні почнемо виїзну підготовку», - сказав В.РАТУШНЯК, зауваживши, що працівники міліції зокрема будуть присутніми під час охорони правопорядку зі своїми колегами на матчах в країнах Європи, де поруч не буде перекладачів.

Заступник міністра зазначив, що наразі ведеться навчання особового складу за спеціально розробленими програмами і підручниками. В контексті цього, В.РАТУШНЯК зауважив, що проведені перші тести показують, що «люди вже розмовляють, хоча поки і не досконало, але трійку можна поставити».

«Від того, з яким міліціонером будуть контактувати вболівальники – гості турніру, буде залежати імідж правоохоронної системи і держави в цілому», - наголосив В.РАТУШНЯК.