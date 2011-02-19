В Одеській області на переїзді потяг врізався у вантажівку (фото)

Сьогодні о 8.05 в Одеській області біля станції Одеса-Застава I, 2-й км, вантажний автомобіль був збитий на переїзді поїздом № 3505. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, постраждалих у ДТП немає. На місці складено спільний акт із ДАІ, вини залізниці немає.

Як зазначають у відомстві, із слів водія вантажівки, він не зміг виїхати з переїзду через автотранспорт, що стояв попереду нього, внаслідок чого був збитий поїздом.

Згідно з повідомленням, цей переїзд без чергового працівника, обладнано сигналізацією, яка працювала справно.

Внаслідок інциденту в електровозі пошкоджено коліїєочищувач і поручні, також було пошкоджено настил переїзду. Поїзд було затримано на 1 год. 45 хв.

У зв`язку з цим залізничники вкотре закликають водіїв дотримуватись правил проїзду залізничних переїздів.

Фото надані прес-службою «Укрзалізниці»