Японці знають, що робити з чорнобильською радіацією

Японська благодійна організація „Чорнобиль-Тюбу” пропонує владі Житомирщини продовжити проект з вирощування ріпаку на забруднених землях з метою очищення їх від радіонуклідів.

Про це кореспондента УНІАН повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації з аграрних питань Микола ДЕЙСАН.

За його словами, "в облдержадміністрації відбулася зустріч влади із делегацією японської благодійної організації „Чорнобиль-Тюбу” з міста Нагоя".

М.ДЕЙСАН уточнив, що з 2007 року на Житомирщині триває здійснення спільного українсько-японського проекту „Ріпак для відродження Народицького району”. Його мета - довести, що посівами ріпаку можна ефективно очищати землю від радіоактивного забруднення й одночасно отримувати альтернативні види палива – біогаз і біодизель.

"Упродовж останніх п’яти років проводився експеримент на землях колишнього сільськогосподарського підприємства за селом Старе Шарно Народицького району – підбиралися сорти ріпаку, які дають найбільший урожай та ріпакову олію. Завдяки експерименту вдалося визначити кращі сорти ріпаку й умови, за яких відбувається прискорення очищення земель від радіації", - сказав М.ДЕЙСАН.

Експеримент завершився у минулому році, тому постало питання практичного впровадження його результатів. У зв’язку з цим представники японської неурядової організації „Чорнобиль-Тюбу” пропонують житомирській обласній владі продовжити проект „Ріпак для відродження Народицького району”. Організацію бере на себе зобов’язання протягом 3-5 років виділяти 100 тис. доларів на фінансування польових робіт та створення біодизельної та біогазової установки.

Фінансування здійснюватиметься через розрахунковий рахунок і під загальним керівництвом благодійного фонду „Заложники Чорнобыля”.

М.ДЕЙСАН зазначив, що у Народицькому районі є 1400 га земель, які за рівнем забруднення відносяться до ІІ зони. „За допомогою ріпаку за кілька років їх можна буде віднести до ІІІ зони. Однозначно, облдержадміністрація та обласна рада візьмуть участь у співфінансуванні та всілякому сприянню реалізації проекту”, - сказав він.

Для розробки конкретного плану дій із впровадження проекту „Ріпак для Народицького району” створено робочу групу, до складу якої увійшли учасники зустрічі. Вона надасть план дій на затвердження керівникам області та японській стороні.