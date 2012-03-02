На Луганщині визначать «депресивні» території

У Луганській області створено робочу групу з визначення територій, яким можна надати статус депресивності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, з цією метою міськвиконкоми і райадміністрації збирають інформацію про соціально-економічне становище в кожному населеному пункті, який постраждав у результаті закриття вугільних підприємств.

Крім того, надіслано на узгодження Міністерству енергетики і вугільної промисловості України перелік відповідних населених пунктів.

Губернатор Володимир ПРИСТЮК доручив своєму заступникові Анатолію РЕПИЦЬКОМУ, який займається питаннями економічного розвитку, розібратися з отриманням офіційного статусу «депресивних» тими територіями, де це необхідно, а також визначити напрями державного фінансування для цих територій.