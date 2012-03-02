У Львові водій керував автобусом під наркотичним кайфом

У Львові інспектори ДАІ затримали водія пасажирського автобуса, який перебував за кермом у стані наркотичного сп’яніння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, інспектори ДПС відділу ДАІ міста Львова зафіксували порушення правил дорожнього руху з боку водія автобуса, який не надав перевагу в русі пішоходам на нерегульованому пішохідному переході. Щоб не затримувати автобус з пасажирами, інспектори ДАІ рушили за ним на кінцеву зупинку.

«При розмові з водієм в інспекторів виникла підозра, що зі станом здоров’я даного водія не все гаразд (тремтіння рук, розширені зіниці очей, неадекватна поведінка). У результаті проведення медичного огляду було встановлено, що 28-річний чоловік кермував автобусом у стані наркотичного сп’яніння», - зазначається у повідомленні.