Екологи: партія влади знищує систему, яка будувалася 20 років

Згідно із законопроектом пропонується ліквідувати територіальні органи Міністерства екології та природних ресурсів України (Державних управлінь охорони навколишнього природного середовища) в областях і переведення їх у підпорядкування облдержадміністрацій як структурних підрозділів.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві, підписаній Всеукраїнською екологічною громадською організацією "МАМА-86", Національним екологічним центром України, екологічною групою "Печеніги" (Харків), еколого-культурним центром "Бахмат" (Донецька область), Кримською республіканською асоціацією "Екологія і мир" (Сімферополь), міжнародною благодійною організацією "Екологія. Право. Людина" (Львів).

"Партія влади відзначила міжнародний День довкілля ухваленням у першому читанні законопроекту, який знищує вщент систему державного екологічного управління та екобезпеки, яка будувалася в Україні більше 20 років", - йдеться у заяві.

Екологи зазначають, що на розгляд законопроекту з усіма виступами і двома голосуваннями (розгляд за скороченою процедурою та прийняття у першому читанні) вистачило 10 хвилин. "Загалом можна побачити, що схему відрежисовано та реалізовано в однаковий спосіб практично на всіх законопроектах, яких у цей день, користуючись наявністю більшості голосів у Партії регіонів та коаліції, у такий експрес-спосіб прийнято чимало", - зазначається у документі.

"Показово, що "за" проголосував Микола Шершун, перший заступник голови екологічного Комітету Верховної Ради, попри рішення свого ж таки комітету про відхилення цього законопроекту", - наголошують екологи.

Громадські організації звертаються до суспільства із черговим попередженням щодо загроз, котрі несуть Україні та довкіллю і конкретний законопроект, і ті люди, які його лобіюють та підтримують.

За оцінками екологів, запропонована адміністративна реформа у сфері довкілля призведе до втрати налагодженої системи державного екомоніторингу щодо стану довкілля і забруднення його компонентів (води, повітря, ґрунтів, біоти) як неодмінної складової системи управління навколишнім середовищем, використання, відтворення і збереження природних ресурсів, до втрати контролю за діяльністю підприємств, установ і організацій в сфері природокористування в частині наявності документів дозвільного характеру оскільки, згідно з указом та законопроектом № 10218, ця функція переходить від 25 територіальних управлінь до одного з відділів Мінприроди, а також до концентрації управлінських повноважень щодо ресурсів національного рівня в руках місцевих адміністрацій, що загрожуватиме обґрунтованості та системності прийняття державних рішень в сфері охорони національних природних багатств, що належать народові України, а також здатна призвести до посилення корупції.

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Довідка УНІАН. Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні) зареєстрований у Верховній Раді 16 березня за ініціативою народного депутата Юрія Мирошниченка.

Верховна Рада 5 червня ухвалила рішення про розгляд законопроекту за скороченою процедурою, в результаті якої 234 з 266 зареєстрованих у сесійній залі депутатів пітримали його ухвалення у першому читанні.

Законопроект передбачає внесення змін до 19 законодавчих актів України, які регулюють питання діяльності 4 центральних органів виконавчої влади, а саме: Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної служби геології та надр України, Державного агентства водних ресурсів України, Державної екологічної інспекції України.

Законопроект розроблено з метою позбавлення Кабінету міністрів від виконання невластивих йому функцій і покладання таких функцій на відповідні міністерства, оптимізації розподілу функцій між територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів та місцевими держадміністраціями.