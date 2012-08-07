Вчителі «накапали» суду, що Оксана Макар у третьому класі цілувалася з хлопчиками

Директор і заступник директора інтернату, в якому О.Макар вчилася з 2003-го по 2008 роки, охарактеризують її як складного підлітка і середню ученицю. У характеристиці була відзначена її «хвороблива тяга до протилежної статі»: у третьому класі дівчинка цілувалася з хлопчиками. Було також сказано про факт зґвалтування, який згодом не був підтверджений.

Віктор Василюк, представник інтересів матері потерпілої - Тетяни Суровицької, заявив, що ці свідки жодної інформації у справі не надали.

«Сьогодні були опитані свідки, які були викликані за ініціативи захисту, - сказав В.Василюк журналістам. - Слідство їх допитало, але не включило до списку свідків, вони жодної інформації у справі не надали. Свідчення були визнані слідством неістотними. Суд їх викликав з метою встановити якісь характеристики, дані на Оксану Макар».

В.Василюк розцінив це як порушення закону, оскільки «не можуть допитуватися в суді свідки, які дають характеристики потерпілій. Статтею 68 Кримінально-процесуального кодексу передбачено збір інформації, зокрема, і покази свідків, які характеризують звинувачених і підозрюваних, а не потерпілу. Можна навести такий приклад: людину десь пограбували, а захист запитав би, а чи не був пограбований дуже неуважним?».

За словами адвоката, «характеристика здивувала суд, і суддя сказала, що таку характеристику вона бачить вперше, і взагалі не зрозуміло, для чого вона потрібна. Це просто захист з метою виправдання дій своїх підзахисних. Це як остання соломинка (яку використовують захисники підсудних)».

«Та інформація, яку зараз дають свідки, не має жодного значення для справи, - вважає В.Василюк. - На кваліфікацію вона не вплине, на покарання не вплине. Вона робиться з метою розхитування громадської думки, з метою показати: бачите, кого ви там захищаєте».

Захисники підсудних, навпаки, упевнені в тому, що покази працівників інтернату можуть істотно вплинути на кваліфікацію злочину, скоєного щодо О.Макар.

Адвокат одного з трьох обвинувачених Максима Присяжнюка – Антон Долгов вважає, що «якщо дівчина вела товариський спосіб життя, це допоможе відповісти на запитання, чи був контакт добровільний чи примусовий, чи був факт зґвалтування або факту не було?».

«Ми хочемо звернути увагу суду на те, що, мабуть, на нашу думку, підсудні були в чомусь праві, кажучи про те, що статевий контакт був добровільний. А вже зґвалтування, якщо і було, то тільки у зв'язку з діями Краснощока. Я говорю на користь свого підзахисного (Максима Присяжнюка), а він з першого допиту і по сьогодні стверджував і стверджує, що ці відносини були виключно з доброї волі. У справі є протоколи про притягнення її (Оксани Макар) за проституцію, характеристики, де згадується можливість таких моментів. Часто спливає слово «статевий контакт» щодо цієї потерпілої».

А.Долгов сказав, що «якщо суд угледить, що це було добровільно, то в суді може бути поставлене запитання: а чи слід ставити у вину зґвалтування підсудним, в усякому разі Погосяну і Присяжнюку? Ми ставимо під сумнів кваліфікацію за статтею 152 – зґвалтування потерпілої Макар. Ми намагаємося встановити об'єктивну істину у справі».

На сьогоднішнє засідання були також запрошені дві подруги Оксана Макар.

Наступне засідання відбудеться у четвер, 9 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня 2012 року у Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну О.Макар, зґвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На занедбаному будівництві дівчину знайшов перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, однак 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі. Кримінальна справа суд розглядає щодо Є.Kpacнoщeкa, A.Пoгocянa і M.Пpиcяжнюкa. Всі троє звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України.

Є.Краснощоку також ставляться у вину дії, передбачені ч. 3 статті 153 КK України (насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).