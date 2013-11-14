Головне за день: огляд топ-новин

Нацбанк запустив нову систему карткових розрахунків усередині країни

НБУ оголосив старт модернізованої Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), яка дозволить забезпечити карткові розрахунки всередині країни, знизити вартість і підвищити безпеку таких розрахунків

Якщо боятися когось, навіщо виходити на поле - Фоменко про Рібері

Українці намагатимуться продемонструвати свої найкращі якості завтра під час гри плей-офф відбіркового циклу чемпіонату світу-2014 зі збірною Франції, заявив головний тренер збірної України

Кожара: Місія Кокса-Кваснєвського є єдиною об'єктивною місією ЄС

Україна позитивно оцінює продовження місії Європарламенту на чолі з Петом Коксом і Олександром Кваснєвський до Вільнюського саміту «Східного партнерства»

"Місія Кокса-Кваснєвського є єдиною позапартійною, незаангажованою місією, яка доводить достовірну інформацію до європейських інститутів, і ми дуже зацікавлені в тому, щоб ця місія працювала до часу Вільнюського саміту”, - сказав Кожара.

Європа має надати конкретну допомогу для підписання Асоціації - посол України при ЄС

Євросоюз повинен вийти за рамки декларативної солідарності з Україною, яка тільки провокує подальший зовнішній тиск третьої сторони і її готовність покарати Україну за погану поведінку.

"Україна вже ясно показала, який шлях обрати. Ви навряд чи знайдете будь-яку іншу державу в Європі, яка тільки за останні півроку доклала подібні надзусилля у справі фундаментальних реформ, незважаючи на зовнішній тиск", - заявив Костянтин Єлісєєв.

Польська влада обіцяє переконувати Європу підписати асоціацію з Україною

Польська влада має намір переконувати своїх партнерів у Європейському Союзі підписати Угоду про асоціацію з Україною на найближчому саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі наприкінці листопада, заявив сьогодні голова польського уряду Дональд Туск.

Кличко від імені опозиції пообіцяв голосувати "необхідні закони"

«Україну хочуть бачити у Європі, наші партнери протягують нам руку. І тільки від нас залежить, наскільки ми зможемо використати цей шанс. Наголошую, що опозиційні фракції готові проголосувати за необхідні закони, які допоможуть Україні підписати Угоду про асоціацію», - зазначив Кличко.

Посол Польщі вважає, що Лукашенку не варто їхати на саміт у Вільнюсі

Поки не час для представлення Білорусі на саміті «Східного партнерства» на найвищому рівні, заявив сьогодні на прес-конференції в Мінську посол Польщі в Білорусі Лєшек Шерепка.

У ПР назвали головну проблему в процесі підписання асоціації з ЄС

Продовження місії Пета Кокса - Олександра Кваснєвського може привести Україну до успішного проведення вільнюського саміту, але водночас місія помилково вважає, що головне проблемне питання на шляху підписання Угоди про асоціацію з ЄС - питання Юлії Тимошенко.

Робоча група по законопроекту Тимошенко бере перерву до 18 листопада

Члени групи від опозиції та влади не змогли досягнути згоди щодо роботи над законопроектом.

Також сьогодні Віктор Янукович заявив, що Тимошенко не отримає "ніяких ексклюзивних підходів".

ЗМІ: ЄС може підписати асоціацію з Україною й без звільнення Тимошенко до саміту у Вільнюсі

ЄС може погодитися на підписання асоціації з Україною на саміті навіть без звільнення екс-голови українського уряду Юлії Тимошенко, якщо Президент України Віктор Янукович пообіцяє вирішити це питання.

Про це пише польська газета Rzeczpospolita з посиланням на високопоставленого дипломата в Брюсселі. "Не можна виключити, що угода буде підписана, навіть якщо Тимошенко залишиться в тюрмі. У такому випадку Янукович повинен би взяти на себе відповідні зобов'язання", - сказав дипломат на умовах анонімності

Опозиція просить ЄС дати Україні ще один шанс

Три опозиційні фракції - ВО "Батьківщина", "УДАР" та ВО "Свобода" - закликали Раду міністрів закордонних справ ЄС не ухвалювати 18 листопада остаточного рішення щодо неможливості підписання Угоди між Україною та ЄС та залишити для України шанс до саміту у Вільнюсі виконати критерії, необхідні для підписання Угоди.

У Польщі вибухнув газопровід, є загиблі (фото, відео)

Щонайменше троє осіб загинуло та близько десяти отримали поранення внаслідок вибуху на одному із газопроводів на південному-заході Польщі

Нафтогаз збільшив чистий збиток більш ніж у 2 рази

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в січні-вересні 2013 року збільшила чистий збиток порівняно з аналогічним періодом 2012 року більш ніж у 2 рази - до 10,571 млрд грн із 4,462 млрд грн.

Водночас, у Газпромі кажуть, що Україна не заплатила $1,3 мільярда боргу за газ .

"Газпром" не бачить позитивної динаміки в погашенні боргу за поставки російського газу Україною, який в даний час перевищує 1,3 мільярда доларів.

Також росіяни підозрюють, що Україна може брати газ зі сховищ - на їхню думку, Україна після припинення у листопаді відбору газу в Росії може використовувати для поставок на внутрішній ринок газ із підземних сховищ (ПСГ), що негативно відіб'ється в подальшому на транзиті до Європи.

В січні-вересні Україна залучила $ 1,27 мільярда прямих інвестицій

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в січні-вересні 2013 року становив 1,270 млрд дол., зокрема в третьому кварталі приплив інвестицій становив 1,247 млрд дол. порівняно з початком кварталу.

Позаблоковість України не заважає її взаємодії з НАТО - МЗС

Позаблоковість України не заважає її взаємодії з НАТО, заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров під час форуму Україна-НАТО.

"Позаблоковий статус України жодним чином не позначився на відносинах з НАТО. Якщо ми згадаємо 2010 рік, проголошення позаблокового статусу, то Україна першою з партнерів долучилась до сил реагування НАТО, першою з партнерів започаткувала співробітництво з Альянсом у сфері безпеки. Позаблоковість України не заважає взаємодії Україна-НАТО", - підкреслив дипломат.

Янукович: Україна не має грошей на модернізацію підприємств під стандарти ЄС

Для модернізації підприємств України під стандарти Євросоюзу необхідні величезні кошти, яких на сьогоднішній день Україна не має в своєму розпорядженні.

Також президент заявив, що Україна веде постійні переговори з РФ щодо відновлення товарообігу

За словами голови держави, збитки економіки від високих цін на російський газ за останні три роки перевищили 20 млрд долл.

У Київраді запевняють, що дерева Біличанського лісу не вирубуватимуть

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Київради у зв’язку з прийнятим вчора, 13 листопада, міськрадою рішенням про зміну цільового призначення двох земельних ділянок загальною площею 147,1128 га на вул. Пономарьова, 1-А, у Святошинському районі для реалізації проекту BIONIC Hill.

Нашим суперзавданням є Росія, і для цього важливо не втратити Україну - Посол Литви

У ЄС згодні відійти від протоколу й готові ухвалити рішення щодо України в останній момент, оскільки це допоможе утримати Росію в західній цивілізації.

Кірєєва мають намір безстроково призначити суддею Печерського райсуду Києва

Вища кваліфікаційна комісія суддів України готує матеріали щодо призначення кандидатів на посади судді безстроково, серед яких, зокрема, є Родіон Кірєєв - на посаду судді Печерського районного суду Києва.

Дефіцит зовнішньої торгівлі України у 2013 році скоротився майже на 14%

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-вересні 2013 року становив 83%.

Україна подала заявку на проведення зимової Олімпіади-2022

Україна встигла в строк і подала в Міжнародний олімпійський комітет заявку на право проведення у Львові XXIV зимових Олімпійських ігор у 2022 році.

У п'ятницю в Україну прийдуть морози

У Києві та області вночі температура повітря - від 1 морозу до 1 тепла, а вдень підніметься до 3-5 градусів. Хмарно з проясненнями. Без опадів.

Пукача зобов'язали припинити читати свою справу

Екс-генерала Пукача зобов'язали припинити читати свою справу. Таку постанову виніс суддя Печерського суду Андрій Мельник. Це означає, що в найближчі дні справа може бути направлена ​​до Апеляційного суду і розглянута по суті.