Головне за день: огляд топ-новин

Під Борисполем невідомі побили журналістку Тетяну Чорновол

Чорновол їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновіл з-за керма, побили, а потім кинули у придорожний кювет.

За її словами, вона намагалася втекти, але її догнали і почали бити по голові. При цьому нападники нічого не говорили. Як мінімум, їх було двоє, хто вони, журналістка не знає.

Наразі міліція затримала вже двох підозрюваних у нападі на Чорновол

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС. Зокрема, за словами Захарченка, вже встановлено трьох осіб, причетних до нападу на громадську активістку, двоє з них затримані. З ними проводять слідчі дії, сказав міністр.

Також він повідомив, що справа перебуває на його особистому контролі.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська теж взяла під особистий контроль ситуацію з побиттям журналістки.

У МОЗ тим часом заявили, що контролюватимуть процес її лікування.

Пізніше було опубліковано відео, як машину Чорновол таранить і блокує чорний Porsche Cayenne

Автомобіль журналістки протягом п'яти хвилин намагався уникнути зіткнення з чорним Porsche Cayenne, який кілька разів її обганяв і намагався "підрізати".

В Києві близько 1,5 тисячі осіб пікетували МВС через побиття Чорновол, також акції відбулися у ще кількох містах України

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